Забезпечення гендерної рівності у владі є викликом для США і України – Квін

Як передає кореспондент Укрінформу, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила під час виступу на IV Українському жіночому конгресі.

«Вивчаючи перед цим конгресом статистику по Україні та США, я побачила дуже цікаві закономірності і залежності: 23% жінок присутні у Сенаті і 21% у Верховній Раді України, приблизно половина робочої сили в обох країнах – це жінки. Але коли йдеться про жінок на провідних посадах чи у найвищій ланці в уряді чи в бізнесі, і в Україні, і США представлення жінок значно нижче у порівнянні з чоловіками», - сказала Квін.

Вона додала, що викликом для обох країн є не тільки те, як забезпечити жінкам можливості працювати, а й як допомогти їм просунутися кар’єрними сходами до найвищих щаблів суспільства і бізнесу.

«Це подвійний виклик. Не скажу, що Україна відстає від США у цих вимірах», - зазначила дипломатка.

На її переконання, належне представлення жінок у парламентських комітетах, керівних посадах у бізнесі, на рівні регіональних та місцевих органів влади дуже важливе, бо це забезпечить більшу зваженість ухвалених рішень завдяки врахуванню різних світоглядів і різних точок зору.

Квін відзначила, що США і Україна впродовж останнього десятиліття тісно працюють у напрямку забезпечення гендерної рівності через Агенцію США з міжнародного розвитку USAID.

«Ми підтримуємо Україну в реалізації її зобов’язань як партнера у забезпечення ґендерної рівності як невід’ємної частини демократичного і економічного розвитку», - зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.