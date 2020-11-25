Гендерні квоти на місцевих виборах спрацювали попри побоювання і скепсис - віцеспікерка

Гендерні квоти на цьогорічних місцевих виборах спрацювали попри всі побоювання, скепсис і нерозуміння.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час відкриття IV Українського жіночого конгресу.

"Політика у світі перестала бути суто чоловічою справою. Політика більше не має виключно чоловічого обличчя. Коли ми говоримо і ставимо в приклад іноземний досвід, мені б дуже хотілося, щоб ми помічали позитивні зміни і в Україні. У нас також є успіхи, якими треба пишатись і які варто визнавати. Найголовніший успіх цього року, попри всі побоювання, переживання, попри деякий скепсис і нерозуміння, які все ще присутні в суспільстві, - гендерні квоти на місцевих виборах спрацювали", - підкреслила Кондратюк.

Так, за попередніми підрахунками, серед обраних на місцевих виборах 25 жовтня кандидатів, 36% становлять жінки. В обласних радах - 27% обраних депутатів є жінками, в районних - майже 34%. Партії-лідери за кількістю здобутих мандатів провели в місцеві ради від 34% до 40% жінок.

"Ми вперше виставили вимогу до 40% наявності осіб однієї статі у виборчих списках партій. Вперше маємо досвід проведення місцевих виборів за такою квотою. І мені видається, що перший крок на цьому шляху видався правильним і результативним", - зауважила заступниця Голови ВР.

Кондратюк очікує, що отриманий жінками результат на місцевих виборах закладатиме й підґрунтя для підтримки малого й середнього підприємництва, відповідального бізнесу, чутливого до рівності ухвалення рішень, до більшої соціальної відповідальності.

"Тобто політичне жіноче представництво має демонструвати не лише кількість, а й впливати на ухвалення рішень в інтересах людей на місцях", - зазначила віцеспікерка.

На думку Кондратюк, сьогодні на часі є гендерно орієнтоване бюджетування на всіх рівнях - починаючи з невеликої громади, завершуючи урядом і парламентом.

"Сьогодні все більше українських жінок демонструють, що вони здатні приймати ефективні та відповідальні рішення не лише в політиці, а й у бізнесі. Тому нам треба більшої участі жінок у керівництві комерційних компаній, в управлінні та наглядових радах великих державних підприємств. Світова практика свідчить, що чим більше жінок залучені до ухвалення таких бізнес-рішень, тим краще розвивається економіка країни, тим більший відсоток зростання ВВП, тим щасливіші люди в країні", - зауважила вона.

Водночас Кондратюк звертає увагу, що нині багато жінок-підприємиць опинилися в дуже непростих умовах через пандемію COVID-19.

"Маємо вкрай нагальну потребу допомогти цим жінкам знайти в собі сили, впевненість та енергію, аби втримати свою справу, переосмислити її і, можливо, дати бізнесу друге життя під час пандемії, надати новий імпульс. Адже ця криза - це не лише труднощі. Це виклики, це й нові можливості", - сказала політик.

Серед інструментів для підтримки жінок-підприємиць Кондратюк називає спеціальні умови кредитування, зменшення розриву в оплаті праці, віддалену роботу, різноманітні соціальні пакети для тих жінок, які ведуть власну справу і одночасно займаються вихованням дітей.

Як повідомлялося, місцеві вибори 25 жовтня пройшли в Україні за оновленим Виборчим кодексом. Документ, зокрема, передбачає дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.

Так, під час формування списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч організація партії повинна забезпечити представництво не менше 30% осіб однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради.

Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) передбачає, що під час формування єдиного та територіальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).

У разі формування організацією партії єдиного та територіальних виборчих списків з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку.