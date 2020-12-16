Уряд схвалив план для реалізації «Партнерства Біарріц»

Кабінет Міністрів затвердив План заходів щодо реалізації міжнародного «Партнерства Біарріц», до якого Україна долучилася з ініціативи першої леді Олени Зеленської 11 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Офісу віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиною у Фейсбуці.

“Кабінет Міністрів підтримав План заходів щодо реалізації «Партнерства Біарріц». Ця ініціатива Олени Зеленської тепер отримала конкретний перелік задач для утвердження ґендерної рівності в Україні, а також на виконання положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що План заходів включатиме 5️ ключових напрямків, а саме: реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею; розвиток інклюзивного та ґендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; наскрізну інтеграцію ґендерного компоненту в освітній процес; забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та ґендерно зумовленому насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

В Офісі віцепрем’єр-мінстра відзначили, що схвалення Плану є підтвердженням прагнень нашої держави до повної реалізації задекларованих міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, боротьби з дискримінацією та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Як повідомлялося, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської 11 вересня 2020 року Україна стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарріц», яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) – Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та США з метою посилення відповідальності «Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.