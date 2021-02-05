Разумков мав право утриматися при «санкційному» голосуванні в РНБО - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков мав повне право поставити відмітку «утримався» при голосуванні в РНБО за введення санкцій проти народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Таку думку Аваков висловив у ефірі програми «Право на владу», передає кореспондент Укрінформу.

«У листку для голосування пан Разумков поставив відмітку «утримався», і це нормальна позиція, він має на це право», - сказав Аваков.

Він поінформував, що у РНБО – 19 осіб, і рішення РНБО тоді набирає законну силу, коли Президент його підписує.

«Таким чином, кожен з цих 19 людей під час обговорення має право оголошувати свою точку зору, погоджуватися або ні, надавати свої пропозиції, і у підсумку – голосувати. Те, що спікер українського парламенту, який є членом РНБО, зазначив, що він «утримався», це його право, і це - демократична процедура. Мені тих документів, з якими я ознайомився (вистачило - ред.). Можливо, він (Разумков - ред.) не бачив усіх документів, і я не знаю, чому, але мені цього вистачило», - повідомив міністр.

За його словами, процедури щодо проведення засідань у РНБО бувають різні: зокрема, бувають публічні і закриті засідання, також бувають засідання, коли всі члени РНБО спочатку ознайомлюються з певними матеріалами, а потім збираються голосувати, а бувають засідання, коли ознайомлюються із певними матеріалами і голосують заочно, бувають засідання у явковому порядку.

«Ці процедури постійно змінюються. Інколи до мене приходять співробітники РНБО із секретними документами, інколи вони (документи – ред.) находять до мене секретною поштою, інколи я буваю там (у приміщенні, де проводяться засідання РНБО – ред.), інколи ми збираємося всі разом. Про що ми говоримо? Що демократична процедура передбачає, що спікер може проголосувати «проти»? Так, може. Більш того, ми з ним це після цього обговорювали. Я йому висловив свою точку зору, він мені висловив свої побоювання, і це нормальна процедура», - уточнив глава МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за введення санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, якого пов’язують з Віктором Медведчуком.

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Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» було припинено.