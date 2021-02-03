Разумков вважає, що санкції слід вводити проти тих, кого не можна покарати в Україні

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав на брифінгу в середу, коментуючи питання санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

"Я впевнений, що всі добре знають, що кожен, хто фінансує тероризм, кожен, хто допомагає так званим ЛНР, ДНР, або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. У нас, у Верховної Ради, в багато інших законопроєктів і законів закладено саме це, і можливостей сьогодні достатньо. Але тут не про санкції, тут про введення відповідальності", - сказав Разумков.

Спікер додав, що за наявності інформації про фінансування тероризму має бути подання від генерального прокурора, підозра і рішення суду.

"Якщо ми знаємо, що людина помічена в фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а, ще раз повторюю - кримінальна відповідальність і, вибачте за непарламентський вислів, - тюрма", - сказав Разумков.

Голова ВР наголосив, що в Україні ведеться гібридна війна, але зазначив, що санкції мають бути застосовані проти іноземних суб'єктів.

"Якщо ми говоримо про підходи - перш за все, я вважав, вважаю і буду вважати, що, на жаль, ми живемо в країні вже не перший рік, де йде війна, в тому числі, війна гібридна та інформаційна. І боротися з цими викликами треба, необхідно і для цього в нас є різні служби, які за це безпосередньо відповідають. Цього я притримуюсь і сьогодні, і вчора, і завтра, і сім років тому. Але якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо по відношенню до тих, кого ми не можемо покарати тут (в Україні - ред.). Це іноземні держави, це іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами можливостей українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом", - зауважив Разумков.

Крім того, він додав, що наразі є достатньо механізмів для закриття телеканалів.

"Якщо ми говоримо про закриття каналів, то в нас сьогодні достатньо механізмів, якщо вони помічені в співпраці з країною-агресором або іншими якимись заходами, як це зробити. В нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою. Щодо позиції по каналах - вона незмінна, вона була раніше, буде залишатися і сьогодні: до будь-яких каналів, до будь-яких засобів масової інформації повинні бути єдині умови і підходи, як представників однієї політичної сили, так і інших", - сказав спікер.

Він також не став коментувати інформаційну політику на зазначених телеканалах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Раніше повідомлялося, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що утримався під час голосування в Раді національної безпеки і оборони за введення санкцій проти народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".