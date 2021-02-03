Санкції проти телеканалів: Разумков підтвердив, що утримався при голосуванні в РНБО

"Я утримався", - сказав він, коментуючи питання санкцій.

Спікер також повідомив, що засідання РНБО, де було ухвалено рішення про санкції, відбувалося у форматі письмового опитування.

"У РНБО є два варіанти засідань. Перше - це коли збирається РНБО, проходить обговорення. Інше - це шляхом письмового опитування. Дане рішення відбувалося шляхом письмового опитування. Додаткової інформації від представників спеціальних служб не було в тому пакеті документів, який був наданий на ознайомлення мені особисто і, на жаль, інформації від голови Служби безпеки я також не чув", - розповів Разумков.

Голова ВР також додав, що обговорення цього питання на засіданні РНБО не було.

Разумков також зазначив, що є членом команди Президента і продовжує працювати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.