Санкції щодо трьох телеканалів підтримали 17 із 19 членів РНБО - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що голосування про впровадження санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsОne і ZIK відбувалося письмово, 17 із 19 членів РНБО підтримали рішення.

Про це повідомляється на сайті РНБО, передає Укрінформ.

«Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», – сказав Данілов.

Санкції, які передбачають, зокрема, блокування активів, анулювання або зупинення ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України тощо, застосовано до юридичних осіб ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», ТОВ «ЛІДЕР ТВ», ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», ТОВ «Нові комунікації», ТОВ «АРІАДНА ТВ», ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», ТОВ «ТВ ВИБІР».

Санкції також застосовано до громадянина України Тараса Козака.

Рішенням РНБО Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів, йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, РНБО України 2 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до деяких юридичних осіб та фізичної особи строком на п’ять років.

Президент України Володимир Зеленський Указом від 02.02.2021 № 43/2021 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Пропозиції щодо застосування санкцій внесені Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року № 2589–VIII) та Службою безпеки України.