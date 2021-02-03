Медіаюристка не виключає судової тяганини через санкції трьом телеканалам

Впровадження санкцій проти телеканалів ZIK, “112”, NewsOne та їх офіційного власника, народного депутата Тараса Козака призведуть до судової тяганини.

Таку думку висловила виконавча директорка Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП), адвокатка та медіаюристка Людмила Панкратова в коментарі Укрінформу.

“Ситуація із впровадження санкцій неоднозначна. Закон України "Про санкції" передбачає, що санкції можуть бути накладені на іноземних громадян, юридичних осіб, які контролюються іноземними державами та інших осіб, які ведуть терористичну діяльність. Щодо громадян України санкції можуть бути впроваджені, якщо вони пов‘язані з тероризмом”, - сказала вона.

За її словами, якщо власники телеканалів будуть оскаржувати Указ Президента у Верховному Суді, державі доведеться довести, що вони причетні до терористичної діяльності, були посібниками терористів або підривали конституційний лад України.

Юристка також зауважила, що після можливого розгляду справи у Верховному Суді наступним може стати Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

“ЄСПЛ буде аналізувати питання правомірності та пропорційності обмежень. Розгляне, чи не було способу, який міг би більш м’яко припинити неправомірну антиукраїнську діяльність цих каналів. Перед державою стоїть завдання довести, що обмеження були встановлені Законом “Про санкції”, переслідували легітимну мету і ця мета - захист національної безпеки України”, - підкреслила Панкратова.

Наразі, за її словами, не можна сказати, на чию користь буде рішення ЄСПЛ. “Думаю, що ми на порозі юридичного батлу між державою та санкційно закритими телеканалами”, – резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, Zik.