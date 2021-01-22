Зеленський ініціює створення реєстру будинків для літніх людей

Президент Володимир Зеленський пропонує створити в Україні реєстр та сайт будинків для літніх людей.

Про це він заявив у Харкові під час наради щодо механізму запобігання пожежам у будинках для літніх, передає Укрінформ з посиланням на сайт глави держави.

Президент ще раз висловив співчуття родичам загиблих внаслідок пожежі у будинку для літніх людей і висловив переконання, що винні особи мають бути покарані.

«Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації», - зазначив Зеленський.

«Харків, де сталася трагедія, має стати прикладом усіх напрацювань – як заходити на об'єкт, що з ним робити, куди відправляти людей, як це повинно фіксуватися, де й на яких майданчиках про це має подаватися інформація”, - додав він.

Зі свого боку присутні на нараді представники правоохоронних органів поінформували главу держави, що на Харківщині виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду. Представники департаменту соціального захисту населення зазначили, що наразі в комунальних закладах є 136 вільних місць, куди цих людей можна забрати.

У свою чергу Зеленський зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

«Куди ви розписуєте людей, якщо вони повертаються до рідних – що з ними відбувається, хто їх фінансує, яку соціальну виплату вони отримують. Тобто їхнє соціальне, фінансове, медичне забезпечення, у яких лікарнях і хто дивиться за ними. Що відбувається з такими об'єктами, які ми виявляємо з точки зору правоохоронної системи. І паралельно – напрацювання законодавчих ініціатив, які будуть діяти на всій території України. Особливо щодо цієї реформи: щоб міста, їхні мери, голови ОДА – щоб усі були зацікавлені в результаті вирішення цієї проблеми. Щоб міста й області мали можливість надавати такі послуги високого, якісного рівня», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, у Харкові 21 січня у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа. Загинули 15 людей, ще 5 постраждали.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб - власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратора, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований.

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Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Фото: ОП