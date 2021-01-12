Соцмережі, Трамп та ненависть: Ткаченко порадив українцям дві документалки й «фільтрувати» новини

Міністерство культури та інформаційної політики України на державному рівні підніматиме теми боротьби з фейковими новинами та медіаграмотності.

Про це очільник МКІП Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, коментуючи блокування президента США Дональда Трампа у Твіттері, передає Укрінформ.

"Весь світ обговорює блокування Дональда Трампа у Twitter... А ми ж у міністерстві зовсім згодом піднімемо тему медіаграмотності та боротьби з fake news на державному рівні. Адже важливість цього питання очевидна", - написав Ткаченко.

Він зауважив, що факт є фактом: після декількох твітів Трампа, зокрема про невизнання легітимності виборів, стався штурм Капітолію прибічниками Трампа.

"Чи може ще поки діючий президент писати подібне, маючи аудиторію понад 80 млн? Чи відповідає це правилам використання? І чи можуть у соцмережах обмежувати свободу слова? Особисто я вважаю, що соцмережі частково самі спровокували такий розвиток подій, адже протягом багатьох років казали, що зміст контенту не їх справа", - додав Ткаченко.

За словами міністра, соцмережі ставляться до дописувачів, як до користувачів, і заробляють на них кошти, не надто переймаючись до останнього результатом такого підходу. На думку Ткаченка, це призвело до формування середовища ненависті, коли онлайн-повідомлення і підбурювання переходять в офлайн.

"Так, у мереж є правила і модерація: заборонено пропагувати мову ворожнечі, екстремізм, закликати до насильства та дискримінації, але і це не застерігло від подібних випадків, які ми, на жаль, сьогодні вже спостерігаємо. З чим насправді маємо справу – гарно ілюструють дві документалки на Netflix – «Social Dilemma» та «Death to 2020». Якщо ще не бачили – рекомендую подивитись, але також не забувайте про критичне мислення", - додав міністр.

Він також закликав українців перевіряти на достовірність свої стрічки новин.

Як повідомлялося, соціальна мережа Twitter заблокувала понад 70 тисяч акаунтів прихильників теорії змови QAnon. Соцмережа прийняла рішення про блокування після подій у Вашингтоні, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу США.

QAnon — поширена в США конспірологічна теорія, згідно з якою Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, в яку нібито залучені лідери Демократичної партії США, що поклоняються Сатані, а також багато інших американських знаменитостей.

6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

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Пізніше Конгрес затвердив перемогу Байдена на президентських виборах. Інавгурація відбудеться 20 січня.