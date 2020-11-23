МКІП: підвищення рівня медіаграмотності - пріоритетне завдання на 2021 рік

Підвищення рівня медіаграмотності - пріоритетне завдання для Міністерства культури та інформаційної політики на наступний рік.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» , повідомляє пресслужба МКІП.

«Курс на реформи в медійній сфері продовжується. Серед пріоритетів МКІП на наступний рік - підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення громадян через освітні програми», - сказав Шевченко.

Зазначається, що серед найважливіших досягнень цього року в медіа-сфері Шевченко назвав підготовку до першого читання проєкту закону “Про медіа”, ратифікацію конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів і просування України у міжнародних рейтингах відкритості та доступу до публічної інформації.

Як повідомляється, участь у дискусії також взяли: Микита Потураєв, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Інна Гребенюк, членкиня правління, UA: Суспільне мовлення; Ігор Розкладай, заступник директора, головний експерт з медійного права Центру демократії та верховенства права; Наталія Лигачова, голова «Детектор медіа».

Модерував обговорення програмний директор Інтерньюз-Україна Андрій Кулаков.

Форум «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» проводиться в межах підготовки до Ukraine Reform Conference, яка є ключовою щорічною міжнародною подією, присвяченою експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. У 2021 році URC відбудеться у Вільнюсі, Литовська Республіка.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт «Про медіа» (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонував запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 «Про медіа» в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції.

Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики скоригувати ці питання до другого читання.

29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція «Слуга народу») повідомив, що члени цього комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

21 жовтня Олександр Ткаченко, вже як міністр культури та інформаційної політики, висловив сподівання на те, що Верховна Рада після місцевих виборів таки ухвалить законопроєкт про медіа.