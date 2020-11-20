Законопроєкт про медіа допоможе побудувати цивілізовані правила гри - МКІП

До напрацювання законопроєкту про медіа варто ставитися, як до процесу побудови цивілізованих правил гри, які сприятимуть розвитку ринку.

Про це заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко сказав на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", виступаючи на секторальному модулі «Розвиток медіа в Україні», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я переконаний у тому, що зараз ми перебуваємо у тому моменті, коли можемо ставитися до напрацювання законопроєкту про медіа спільно з індустрією, спільно з журналістськими організаціями, міжнародними організаціями, як до процесу побудови цивілізованих правил гри, які надзвичайно потрібні країні і які допоможуть розвиватися ринку далі, оскільки ми говоримо про свободу слова, про творчість, однак безперечно це ще й ринок, це економіка», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що правила гри необхідні, адже вони гарантуватимуть чесну конкуренцію, яка лише допомагатиме свободі, обмежуючи певні рамки надмірного виходу у сферу, яка вже лежить за межами закону, наприклад, заклики до насильства чи до порушення інших кримінальних законів, за які має бути відповідальність.

Чиновник висловив сподівання на те, що Україна підійшла до того, аби розпочати мислити та діяти у цивілізований спосіб – так, як мислять розвинені країни світу — з точки зору свободи, але і відповідальності.

Водночас Шевченко визнав, що декілька років тому, була така ситуація, коли до держави ставилися як до чогось такого, що більше заважає у певних процесах, вважали, що рамки законів потрібні для того, щоб карати одних і дозволяти іншим, тому в громадських та журналістських організацій і сформувалася позиція, що державу не варто допускати до регулювання сфери медіа.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт "Про медіа" (№2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонував запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції.

Вони закликали депутатів і, зокрема, Комітет з гуманітарної і інформаційної політики скоригувати ці питання до другого читання.

29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") повідомив, що члени цього комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

21 жовтня Олександр Ткаченко, вже як міністр культури та інформаційної політики, висловив сподівання на те, що Верховна Рада після місцевих виборів таки ухвалить законопроєкт про медіа.