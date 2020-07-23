Гуманітарний комітет Ради напрацює новий законопроєкт про дезінформацію

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики планує напрацювати новий законопроєкт щодо протидії дезінформації.

Про це сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція “Слуга народу”) в інтерв’ю «Детектору медіа».

Так, відповідаючи на запитання про те, чи будуть депутати повертатися до напрацювання законопроєкту про дезінформацію, чи про нього можна забути, Потураєв сказав, що будуть.

«Але я хочу спочатку уважно ознайомитися з німецьким та французьким законами, які регулюють ці питання. Хоча вже є інформація, що французький визнали у них неконституційним. Головне – це те, про що я попереджав від початку: це буде», – зауважив він.

Наразі в гуманітарному комітеті ще не визначилися, хто саме напрацьовуватиме цей проєкт: Мінкульт чи народні депутати, або й разом. Потураєв не відкидає можливості розділити напрацьований Мінкультом Володимира Бородянського законопроєкт на два проєкти.

«Тут важливий процес. Важливо проаналізувати європейські напрацювання, подивитись, що вони хочуть зробити. Взяти старий текст Бородянського. На мій погляд, там проблема полягала в тому, що, можливо, його треба було поділити на два окремі закони. Тому що є питання про інформацію, дезінформацію та маніпуляцію. І є питання про діяльність журналістів (про самоорганізацію, про участь у співрегулюванні тощо)», – пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.

Наприкінці січня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу кількох положень проєкту закону України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації.

Згодом, на початку березня після відставки очільника МКМС Володимира Бородянського разом із урядом Олексія Гончарука робота над законопроєктом призупинилася.