Держава в умовах війни не може не регулювати інформаційний простір - Потураєв

Держава в умовах війни не може дозволити собі не регулювати інформаційний простір.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, коментуючи розроблений закон про медіа.

"Держава, тим більше в умовах війни, не може собі дозволити не регулювати інформаційний простір. Що стосується регулювання, яке є в проєкті станом на зараз, то воно абсолютно ліберальне, необтяжливе", - сказав Потураєв.

За його словами, для телебачення, радіо та друкованих ЗМІ не зміниться нічого.

"Змінюється лише регулятор. Тому що через точкове реформування медійного сектору і зміни в законодавстві регуляція була розбалансована. Телебачення та радіо - за Нацрадою, реєстр друкованих та онлайн медіа - в Мін’юсті, преса - в Держкомтелерадіо, хоча воно було орієнтоване на інші завдання. До друкованих медіа не було претензій, бо вони були законослухняні, але це не означає, що не було регуляції. Ну і взагалі сегмент друкованих медіа звужувався, багатьом стало байдуже, що там відбувається. А от щодо онлайн-медіа - то цього явища законодавство не бачило. У наших в законах, які писалися в 90-ті роки, такого поняття як Інтернет просто немає", - зазначив він.

Потураєв також підкреслив, що згаданий проєкт закону є частиною українських зобов’язань перед ЄС, готувався спільно з європейськими партнерами і згідно з "дорожньою картою" його мусили ухвалити ще в жовтні минулого року. За словами депутата, у вересні його планують виносити на розгляд в сесійну залу.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.