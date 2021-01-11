Політв'язень Вигівський у російському ШІЗО перехворів на COVID-19 – Сущенко

Український політв'язень Валентин Вигівський у штрафному ізоляторі російської колонії перехворів на COVID-19.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці колишній політв'язень Кремля і журналіст Укрінформу Роман Сущенко.

З цього приводу Сущенко мав розмову з батьком політв'язня Петром Вигівським.

"За словами Петра Вигівського, Валентин знаходиться на межі нервового напруження, перехворів на COVID-19 і щойно був переведений з одиночної камери ШІЗО (штрафного ізолятора колонії, де запроваджені нелюдські умови утримання, без гарячих напоїв в умовах 30-градусного морозу, без можливості отримувати новини, читати пресу, книги) до ПКТ (приміщення камерного типу – умови трохи м’якші, але з серйозними обмеженнями у порівнянні із умовами загального утримання)", - зазначив він.

Зазначається, що колонія, у якій знаходиться Валентин Вигівський, перебуває у зоні епідемії коронавірусу. Усіх ув’язнених, які хворіють на COVID-19, утримують в окремому бараці, так званому «чумному бараці». Їм не надається жодної медичної допомоги. Усі наглядачі перебувають на "казарменому положенні". Фактично живуть з ув’язненими. Їх не випускають за межі колючого дроту, яким оточена колонія. Через що, наглядачі та адміністрація агресивно налаштовані до в’язнів.

Батько повідомив, що Валентин має серйозні проблеми зі здоров’ям, у т.ч. має захворювання хребта. Йому важко пересуватися. У колонії відсутні медичні фахівці з вузькою спеціалізацією. Фактично з в’язнями ШІЗО спілкується лише один фельдшер, який серед ліків може запропонувати лише аспірин, пише Сущенко.

За його словами, кількість медичних бандеролей або посилок для тих, хто перебуває на режимі ПКТ обмежена кількома на рік. Зважаючи на обмежувальні заходи, пересування всередині табору заборонені. Ув’язнені не мають змоги придбати продукти харчування у місцевому магазині.

Через суворий режим у колонії і перенесену хворобу Петро Вигівський занепокоєний фізичним та психічним станом здоров’я сина.

У свою чергу уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці закликала уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової "припинити ганебні дії та відновити права громадянина України на життя, належні умови тримання, отримання необхідної медичної допомоги та на зв'язок із зовнішнім світом".

Також Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення Європейської Конвенції з прав людини відносно Валентина Вигівського і не припиняти тиснути на РФ з метою найскорішого звільнення усіх українських політв’язнів.