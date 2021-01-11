Український політв’язень у РФ Вигівський перебуває у тяжкому психоемоційному стані – омбудсмен

Український політв’язень у РФ Валентин Вигівський перебуває у тяжкому психоемоційному стані.

Про це написала у Телеграмі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Український політв’язень Валентин Вигівський перебуває у тяжкому психоемоційному стані, як він пише - вже тримається з останніх сил. Сьогодні отримала повідомлення від матері Валентина з такими тривожними новинами від сина», - поінформувала омбудсман.

За її словами, Вигівський пише, що перебуває у повній ізоляції від зовнішнього світу, телевізор, радіо, газети залишаються для нього недоступними, а прогулянки відбуваються в окремій клітці.

«Єдина можливість спілкування – паперові листи, але таке листування обмежується на період його тримання в ШІЗО. На додачу, вони доходять лише на адресу батьків. Останній лист від Валентина батьки отримали 22 жовтня 2020 року», - зазначила Денісова.

Вона повідомила, що Вигівський також скаржиться на сильні болі у хребті, але у тих умовах, де його утримують, не може отримати належної меддопомоги.

Денісова нагадала, що український політв’язень 7-ий рік перебуває у незаконному ув’язненні, наразі його утримують в «ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области» у приміщенні камерного типу з низкою обмежень. Зокрема, Вигівському заборонені телефонні переговори з рідними, довгострокові побачення, обмежена кількість харчових продуктів, які можна купити в тюремному магазині. При цьому у камері постійний холод - в мороз стіни вкриває іній.

Уповноважена ВР зазначила, що періодично Вигівського з надуманих причин переводять в ШІЗО, що передбачає ще більше обмежень. "Такий режим утримання у приміщенні камерного типу – строком 6 місяців та ШІЗО – строком 15 діб, чергують вже майже 4 роки", - заявила вона.

Окрім того, уточнила омбудсман, через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, представників консульської служби України в РФ не допускають до співгромадянина.

«Вкотре звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою припинити ганебні дії та поновити права громадянина України на життя, належні умови тримання, отримання необхідної медичної допомоги та на зв'язок із зовнішнім світом», - наголосила Денісова.

Вона також закликала до відповідної реакції міжнародну спільноту щодо порушення ст. 2 Європейської конвенції з прав людини, ст. 10, 20, 30, 37, 39 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, стосовно Вигівського, а також просить не припиняти тиск на РФ з метою найскорішого звільнення усіх українських політв’язнів.

Як повідомлялося, Валентин Вигівський 17 вересня 2014 року поїхав до Криму на виставку авіації. Тільки за місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі Валентина затримали службовці ФСБ спільно з "кримською самообороною". Згодом йому було висунуто обвинувачення у шпигунстві. 15 грудня 2015 року він був засуджений до 11 років колонії суворого режиму. Відбуває покарання у важких умовах у ВК-11 під містом Кірово-Чепецьком Кіровської області РФ.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.