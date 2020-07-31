Політв'язень Вигівський: Ніколи не працюватиму на РФ, моя Батьківщина — Україна

Українець Валентин Вигівський, який майже 6 років перебуває в політичному ув'язненні в РФ, в листі батькам наголосив, що його Батьківщина - незалежна Україна, і він ніколи не працюватиме на Росію.

Копію листа батько політв'язня Петро Вигівський передав Укрінформу.

«Прямо якийсь дитячий садок вважати, що поміщення в погані умови на тривалий час приведе мене до бажання працювати на цю країну (Росію, - ред.)», - пише Вигівський.

Він згадує, що під час закритих судових засідань у його «справі» держпрокурор-обвинувач неофіційно йому говорила: «Молодий чоловіче, навіщо вам сидіти в тюрмі - служили б батьківщині! Не важливо, якій батьківщині. Це краще, ніж сидіти в тюрмі». У зв'язку з цим політв'язень наголошує, що для нього Батьківщина - «це Україна, а якщо бути ще точнішим - незалежна від Росії Україна».

Також Валентин Вигівський привітав з прийдешнім днем ​​народження (31 липня) свою маму - Галину Василівну. І висловив сподівання, що «нарешті зможе привітати її особисто».

Самому Вигівському 3 серпня виповниться 37 років. З цієї нагоди на Майдані Незалежності біля стели об 11:00 почнеться акція «Літачки для Валентина Вигівського» (Вигівський - фанат авіації).

Раніше сестра політв'язня Катерина Сердюк, яка отримала від нього листа 21 жовтня минулого року, повідомляла про «розпачливий стан» Валентина, що відбивається в його листах. За її словами, брат мав бути в списку обміну в вересні 2019 року, але цього не сталося. До того ж восени минулого року умови ув'язнення погіршилися. «Його перевели в камеру-одиночку на якомусь поверсі, де нікого немає в сусідніх кімнатах. Навіть не чути радіо охоронців. По суті його ізолювали і кинули там самого. Це нестерпно, особливо, коли йде вже 6-й рік незаконного перебування, постійно порушуються його права, вилучаються особисті речі», - писала Сердюк.

Як повідомлялося, Валентина Вигівського засудили на 11 років ув’язнення суворого режиму. 17 вересня 2014 року він поїхав до Криму на виставку авіації. Тільки за місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з «кримською самообороною». Згодом йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві».

Правозахисний центр Меморіал визнав Валентина Вигівського політв'язнем.