Переговори зі звільнення політв’язнів йдуть важко – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запевняє, що переговори зі звільнення політв’язнів тривають постійно і не припиняються, але їх ускладнює пандемія COVID-19.

Про це вона заявила в інтерв’ю Укрінформу.

"Безумовно, перемовини йдуть. Те що переговори йдуть – так, я підтверджую. Те, що вони складні – так. Те, що вони йдуть на різних майданчиках, у тому числі й у Мінську – та", - сказала вона.

За словами Денісової, переговори йдуть важко. "Безумовно їх ускладнює те, що невідомо, коли пандемія COVID-19 закінчиться, а карантинні заходи будуть зняті, поїздки - відновлені й особисті зустрічі між переговорниками – теж", - додала Денісова. За її словами, в Офісі Президента України проводяться наради, які присвячені у т.ч. і зустрічам з рідними політв'язнів. "Півтора тижня тому така зустріч була", - зазначила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також наголосила на різниці ефективності перемовин віч-на-віч та дистанційних. "Коли люди зустрічаються, коли ти віч-на-віч говориш за столом переговорів, це одні досягнення, а коли телефоном або листуванням, то результат інший. Ефективність дуже різна", - відзначила Денісова, додавши, що переговорний процес не припинявся ніколи, він триває.

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