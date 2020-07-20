У Росії відбувають покарання дві тисячі українців - Денісова

На сьогодні близько 7 тис. громадян України відбувають покарання за кордоном, із них 2 тис. - у Російській Федерації.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Мала честь виступити на 20-й конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ. Під час виступу наголосила, що близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, в тому числі 2000 – в РФ. Серед них є громадяни – жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав”, - зазначила Денісова.

За інформацією омбудсмена, за останні чотири роки органами Нацполіції України розслідувалося 222 кримінальні справи за цими фактами.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні послом Генріком Вілладсеном. Денісова підкреслила, що планується посилити співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні у 2021 році за напрямами - сприяння соціальному діалогу, верховенство права та права людини.