Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні послом Генріком Вілладсеном.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Підписала Меморандум про співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні послом Генріком Вілладсеном. Подякувала за стійку підтримку ОБСЄ в реалізації міжнародних проєктів у сфері захисту прав людини, зокрема проєкту «Підтримка громадянського суспільства у здійсненні моніторингу судових процесів», який було успішно реалізовано у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Денісова також висловила вдячність Вілладсену за підтримку ініціативи щодо фактичної можливості проведення дослідження та оприлюднення результатів пілотного моніторингу стану дотримання судами і органами опіки та піклування стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у справах некримінального характеру, результати якого було презентовано 1 червня 2020 року у форматі онлайн-заходу.

Вона також зазначила під час зустрічі, що наразі Офіс омбудсмана розробляє відповідні методологічні рекомендації для здійснення такого моніторингу рамках продовження цього проєкту.

Уповноважена підкреслила, що готова посилити співпрацю з координатором проєктів ОБСЄ в Україні у 2021 році за пріоритетними напрямами, зокрема, сприяння соціальному діалогу, верховенство права та права людини, та зауважила, що нещодавно розроблений та презентований за сприяння Вілладсена навчальний курс для інспекторів праці з питань протидії торгівлі людьми – це допомога держслужбовцям у реалізації політики з цього питання.

«Повідомила, що саме під час проведення 20-ї конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ, що відбудеться в онлайн режимі 20-22 липня, під час свого виступу використаю надану Координатором проєктів ОБСЄ в Україні інформацію по вказаній темі, адже в Україні на сьогодні налічується близько 7000 осіб, які вважаються жертвами торгівлею людьми. Більшість з них знаходиться на території РФ», - уточнила Уповноважений ВР з прав людини.

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Вона також вручила Вілладсену щорічну доповідь Уповноваженого за 2019 рік про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

«Насамкінець підписали важливий документ, який поглибить співпрацю обох сторін за різними напрямками, зокрема, у проведенні просвітницьких кампаній у всіх регіонах нашої держави з метою підвищення обізнаності населення у сфері прав людини. Сподіваюсь, що підписання Меморандуму відкриє для обох сторін нові можливості, а співпраця між Офісом Омбудсмена та ОБСЄ вийде на новий рівень», - наголосила Денісова.

Фото: Facebook Людмили Денісової