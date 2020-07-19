Кількість політв'язнів на окупованих територіях наблизилася до 120 - депутат ВР

Росія здійснює у Криму психологічні атаки на родини кримських татар, а також може спробувати вдертися на територію України, аби розвязати проблему постачання води з Дніпра на півострів.

Про це депутат ВР, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Турецькою Республікою Рустем Умєров заявив у коментарі агентству «Анадолу».

«Відповідно до Женевських конвенцій, окупант несе відповідальність за території, яку займає. Вони кажуть, що в Криму немає води. Вони можуть здійснити вторгнення, щоб отримати воду з Дніпра», - цитує агентство Умєрова.

При цьому депутат подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності України на міжнародній арені.

Він також указав на те, що на окупованому півострові Росія продовжує чинити тиск на кримських татар.

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«Окупація в Криму та на сході України триває вже шість років. Кількість політв'язнів наблизилася до 120, а кількість дітей без батька досягла 200. Я не думаю, що це закінчиться. Це триває як психологічна атака на наші сім’ї, наших людей похилого віку та наших дітей», - сказав Умєров.

Політик також нагадав, що Україна зверталася до Туреччини з проханням посприяти звільненню політичних в’язнів.

Як заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, відсутність води в анексованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. І Україна не подаватиме воду на півострів до його деокупації.

Раніше неможливість подачі води до Криму констатував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про те, що Росія найближчим часом може спробувати атакувати Україну з Криму, аби відновити подачу води на півострів, ішлося під час пресконференції у Сеймі Польщі. Подібну думку висловив і екскомандувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес.

Нагадаємо, після анексії Криму Росією у 2014 році Україна припинила водопостачання Північно-Кримським каналом.