Відеоролики та навчання журналістів: як МКІП бореться з російською пропагандою

Міністерство культури та інформаційної політики плідно співпрацює з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, зокрема у сфері боротьби з фейками російської пропаганди.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час онлайн-пресконференції, присвяченої підсумкам роботи МКІП у 2020 році та планам на 2021 рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про деякі результати роботи МКІП та Держкомтелерадіо. Ми провели серію національних круглих столів «У єдності – сила», було надзвичайно цікаво з науковцями і лідерами суспільної думки. Створено цикл відеороликів, направлених на боротьбу з фейками російської пропаганди, підвищення обізнаності школярів про події історії України, інформаційна кампанія щодо дотримання карантинних обмежень під час коронавірусу. Запущено розробку програми з медіаграмотності населення. Розроблено та поширено відеоконтент до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті захисників України, у справі Віталія Марківа, про героїзм Національної гвардії в умовах пандемії, з актуалізації теми Криму в інформпросторі України», - зазначив Ткаченко.

Він додав, що було розпочато навчання журналістів регіональних ЗМІ щодо боротьби з фейками та запобіганню їх поширення. Також було розроблено оновлену версію закону про медіа, зокрема з урахуванням пропозицій щодо діяльності Суспільного мовника.

Фото: Facebook Олександра Ткаченка