Ткаченко розповів, що цьогоріч зробили для просування української мови

Ткаченко розповів, що цьогоріч зробили для просування української мови

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що одним із головних проривів у суспільстві є вміння розмовляти про чутливі питання, зокрема мови та релігії.

Про це він заявив під час live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

«Переконаний, що один із найважливіших проривів у суспільстві – вміти розмовляти про чутливі питання одне з одним, зберігати свободу іншої людини та ставитись з повагою до того, що ця, інша людина вважає важливим. Саме цим у діяльності керується Державна служба з етнополітики та свободи совісті», - наголосив Ткаченко.

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За словами міністра, Україна – унікальна країна з високим рівнем релігійної свободи.

«Наприклад, Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій яскраво демонструє культуру діалогу і є винятковою, бо держава і представники релігій різних конфесій об’єднані бажанням взаємодії та просування міжконфесійної злагоди. Цю гідність у розмаїтті ми маємо продовжувати зберігати й розвивати», - зауважив очільник МКІП.

Ткаченко наголосив, що насправді культура – це те, що об’єднує, і мова також може стати українським об’єднуючим фактором.

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За його словами, у цьому контексті обраний уповноважений із захисту державної мови та створений його секретаріат, розроблена онлайн-платформа з вивчення української мови, затверджений план заходів з реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови до 2030 року.

Міністр повідомив, що також розроблений проєкт Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей ромської національної меншини в українському суспільстві до 2030 року. Розпочався культурно-просвітницький онлайн-проєкт «Нова бібліотека Софії», покликаний створити унікальний інклюзивний простір для діалогу релігійних та етнічних спільнот України, взаємного визнання гідності кожного.

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«Ми, МКІП, головною задачею у цьому напрямку бачимо питання об’єднання суспільства, його згуртованості. Це, безумовно, також буде закладатися і в наративи інформаційної безпеки», - підкреслив Ткаченко.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики.

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