Ткаченко розповів, що цьогоріч зробили для просування української мови

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що одним із головних проривів у суспільстві є вміння розмовляти про чутливі питання, зокрема мови та релігії.

Про це він заявив під час live-конференції щодо підсумків роботи МКІП у 2020 році та планів на наступний рік, передає кореспондент Укрінформу.

«Переконаний, що один із найважливіших проривів у суспільстві – вміти розмовляти про чутливі питання одне з одним, зберігати свободу іншої людини та ставитись з повагою до того, що ця, інша людина вважає важливим. Саме цим у діяльності керується Державна служба з етнополітики та свободи совісті», - наголосив Ткаченко.

За словами міністра, Україна – унікальна країна з високим рівнем релігійної свободи.

«Наприклад, Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій яскраво демонструє культуру діалогу і є винятковою, бо держава і представники релігій різних конфесій об’єднані бажанням взаємодії та просування міжконфесійної злагоди. Цю гідність у розмаїтті ми маємо продовжувати зберігати й розвивати», - зауважив очільник МКІП.

Ткаченко наголосив, що насправді культура – це те, що об’єднує, і мова також може стати українським об’єднуючим фактором.

За його словами, у цьому контексті обраний уповноважений із захисту державної мови та створений його секретаріат, розроблена онлайн-платформа з вивчення української мови, затверджений план заходів з реалізації першого етапу Стратегії популяризації української мови до 2030 року.

Міністр повідомив, що також розроблений проєкт Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей ромської національної меншини в українському суспільстві до 2030 року. Розпочався культурно-просвітницький онлайн-проєкт «Нова бібліотека Софії», покликаний створити унікальний інклюзивний простір для діалогу релігійних та етнічних спільнот України, взаємного визнання гідності кожного.

«Ми, МКІП, головною задачею у цьому напрямку бачимо питання об’єднання суспільства, його згуртованості. Це, безумовно, також буде закладатися і в наративи інформаційної безпеки», - підкреслив Ткаченко.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики.