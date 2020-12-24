Україна не планує закривати небо на свята, зокрема й з Британією — Кулеба

Україна наразі не має наміру обмежувати авіасполучення з іншими державами на час свят, зокрема й з Великою Британією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Плани щодо припинення авіасполучення через пандемію або обмеження подорожей на час свят: я хочу ... запевнити, що таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує запроваджувати якісь обмеження на авіасполучення", - сказав глава МЗС.

Міністр уточнив, що авіасполучення з Великою Британією, де виявлено новий штам коронавірусу, також не планують припиняти.

"У нас дуже обмежено, зведено до критичного мінімуму авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою, ми уважно стежимо за розвитком дискусій щодо нового штаму (коронавірусу - ред.) в ЄС і наразі не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що відразу після оприлюднення інформації про новий штам авіасполучення з Великою Британією закрили ті країни, які мали найбільший пасажиропотік з нею, проте надалі "другої хвилі" обмеження авіаперельотів іншими країнами не було й масового, глобального блокування авіасполучення не спостерігається.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем'єр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Водночас Єврокомісія виступила проти повної заборони повітряного та залізничного сполучення з Великою Британією.