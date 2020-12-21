МЗС не рекомендує українцям їздити до Лондона та південно-східної Англії

Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС щодо епідемічної ситуації у Великій Британії.

"Закордонні дипломатичні установи України перебувають у тісному контакті з урядами іноземних країн, які ухвалили рішення про тимчасову заборону авіарейсів із Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні на спеціальному засіданні у рамках інтегрованого механізму оперативного реагування на кризові явища Комітет постійних представників держав-членів ЄС обговорював шляхи реагування у відповідь на поширення нового різновиду вірусу. Нині консультації між державами-членами ЄС з цього питання ще тривають.

Рішення про подальші дії України буде ухвалене після всебічного аналізу ситуації та консультацій з іноземними партнерами.

МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії.

Українцям, які вже перебувають у районах Великої Британії, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути уважними та обережними, дотримуватися вимог місцевих органів влади, а також відстежувати інформацію на сайті Тripadvisor.

Як повідомляв Укрінформ, Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.