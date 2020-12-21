Україна поки не закриватиме небо з Британією - Криклій

Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми маємо візовий режим із британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули", - повідомив він.

Криклій зазначив, що Україна буде вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і у разі необхідності змінить це рішення.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.