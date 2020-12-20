Президент пояснив, чому Україна не куплятиме російську COVID-вакцину

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна боротиметься за надання міжнародними партнерами підтвердженої вакцини проти COVID-19.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Україна боротиметься за те, щоб наші партнери дали нам вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Це те, що підтверджено. Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі та навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини", - відповів Президент на запитання, чи готова Україна брати російську вакцину «Спутник V».

Зеленський зауважив, що «Спутник V» сьогодні пропонують у суспільстві та в інформаційному просторі України. За його словами, Росія використовує для цього телеканали, зокрема українські, "які є союзниками політики Російської Федерації".

"Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо", - наголосив Глава держави.

Він також додав, що Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину.

Водночас Зеленський розповів, що наразі наша країна не входить до переліку держав, які першими отримують вакцину. За його словами, ми повинні бути "акробатами в політиці", щоб "примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними".

"Я вважаю, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими", - додав Президент.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де розташовані ці виробники, про закупівлю вакцин.