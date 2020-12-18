Україна розраховує отримати вакцину від COVID-19 наприкінці березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на вакцину від коронавірусної інфекції наприкінці першого кварталу наступного року.

Про це він заявив у влозі, опубліковано на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від COVID-19. Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 2021 року», – зазначив Президент.

Він запевнив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації. За його словами, згідно з цим планом першими щеплення мають отримати медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші 60 років.

Крім того, глава держави пообіцяв, що до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій.

«Ми не забуваємо про них, це наші люди, це всі наші українці, і ми робимо все, аби вони це відчували», – підкреслив Зеленський.

Водночас Президент спростував інформацію про нібито зменшення кількості захворілих на коронавірус у зв'язку зі зменшенням кількості тестування.

«Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань – 68 тисяч, захворілих – 12 тисяч 630. 28 листопада тестувань – 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день – 16 тисяч 294 людини. Тобто майже на чотири тисячі більше», – зазначив він.

Як повідомлялось, Україна планує державним коштом провести вакцинацію близько 21 млн осіб, пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в Операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які живуть у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Нацгвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовці МВС, працівники сфери освіти, люди похилого віку.

У рамках глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року безоплатно має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де розташовані ці виробники, про закупівлю вакцин.

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