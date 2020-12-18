Україна забронювала COVID-вакцину для 2,1 мільйона осіб – Bloomberg

Україна зарезервувала вакцину для 5% населення – себто 2,1 мільйона громадян.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Bloomberg.

Водночас агентство, що відслідковує динаміку поширення вакцин від COVID-19 по світу, не уточнило, чи ці дані враховують постачання в рамках глобального механізму COVAX.

Загалом же зазначається, що станом на 18 грудня країни світу в цілому зарезервували 8,19 млрд доз вакцин. Цього могло би вистачити на вакцинацію більш ніж половини населення світу, але за умови, що розподіл буде рівномірним. Та багатші країни зарезервували більшу кількість доз, а деяким державам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або пізніше, щоб вакцина стала доступною.

Слід підкреслити, що Україна також отримає вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Україна має обсяг вакцини від коронавірусу, якого вистачить для 4 мільйонів українців (тобто близько 8 мільйонів доз).

Як передавав Укрінформ, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна отримає вакцину від COVID-19 не пізніше ЄС, паралельно відбуватиметься вакцинація за державний кошт та вакцинація на комерційній основі.

В Україні станом на 18 грудня зафіксовано 944 381 випадок коронавірусної інфекції, з них 12 630 – протягом останньої доби. Від початку пандемії у країні померло 16 256 пацієнтів із COVID-19, одужало 561 222 людини.