Мамедов - про справу МН17: Слідство зараз встановлює осіб з екіпажу «Бука»

Встановлення усіх причетних до трагедії МН17 є дуже важливим.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Дуже важливим є встановлення всіх осіб, які причетні до цього страшного злочину. Можу лише повідомити, що завдання учасників спільної слідчої групи не змінилося. Зараз розслідування спрямовано на встановлення екіпажу установки "Бук" та осіб, що перебувають вище за ієрархією”, - сказав Мамедов.

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За його словами, свідкам у справі загрожує реальна небезпека, тому до них застосовано заходи безпеки, наприклад засекречення імен.

Як сказав Мамедов, судовий процес впливає на життя чотирьох обвинувачених у справі МН17.

“Запевняю вас, що будь-який кримінальний процес впливає на життя людини, особливо якщо ця людина має статус підсудного. Адже за судовим процесом іде покарання”, - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Розгляд справи по суті щодо чотирьох обвинувачених у справі МН17 розпочнеться 1 лютого 2021 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".