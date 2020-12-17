«Тиша» на Донбасі, дороги й звільнення Марківа: українці назвали основні досягнення року

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 12-14 грудня 2020 року, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, угоду про політичну та економічну співпрацю між Україною та Великою Британією досягненням вважають 17% українців, програму «Доступні кредити 5-7-9%» – 14%, запуск додатку «ДІЯ» (цифровий паспорт, водійське посвідчення) – 13%.

Легалізацію грального бізнесу, проведення місцевих виборів, відкриття ринку землі обрали 5-9% опитаних.

При цьому 13% респондентів вважають, що немає жодних досягнень у 2020 році.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.