У Києві - найвищий в Україні показник захворюваності на COVID-19

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у в Києві - 718,2 на 100 тис. населення за останні 14 днів та Черкаській області - 714,3.

Також високий рівень захворюваності у Запорізькій (659,4), Чернігівській (628,2), Одеській (552,6), Сумській (509,4), Київській (574,6) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 417,5 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 42,1% станом на 16 грудня.

В Києві цей показник складає 50,6% станом на 16 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (64,6%), Одеській (54,4%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.