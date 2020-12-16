Рада планує суттєво збільшити штрафи за лісові та інші пожежі

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №3755, яким пропонується посилити адмінвідповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.

Як передає кореспондент Укрінформу, «за» проголосували 324 народних депутатів.

У пояснювальній записці уточнюється, що санкції, передбачені за порушення вимог чинного законодавства, не спонукають суб’єктів господарювання, громадян та посадовців дотримуватись його вимог.

Зокрема, як зазначається, більшість статей ККУпАП, які стосуються охорони довкілля, не змінювались з 1997 року і не відповідають сучасним економічним умовам та засобам ведення господарської діяльності.

Зауважується, що залишається надзвичайно низьким у порівнянні з завданою шкодою розмір санкцій, який до сьогодні розраховується від офіційно встановленого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).

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Тож законопроєктом пропонується встановити, щоб порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії тягнуло за собою попередження або накладення штрафу на громадян - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадовців - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також планується встановити, щоб порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки тягнуло за собою накладення штрафу на громадян - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадовців - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окремо пропонується встановити, щоб порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки тягнуло за собою накладення штрафу на громадян - від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадовців - від 250 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Серед інших запропонованих змін - встановлення санкції за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За початок роботи новоутворених підприємств або за початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов'язковим, законопроєктом пропонується встановити санкцію у вигляді накладення штрафу на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і посадовців - від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас, законопроєкт пропонує за невиконання законних вимог посадовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від НС природного та техногенного характеру, щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, встановити санкцію у вигляді накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовців – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно упродовж року після накладення адмінстягнення, пропонується встановити накладення штрафу на громадян - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадовців – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроєктом пропонується встановити, щоб за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадовців центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії було накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадовців – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У цьому випадку за ті самі дії, вчинені повторно упродовж року після накладення адмінстягнення, пропонується передбачити накладення штрафу на громадян - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та на посадовців – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окремо у пояснювальній записці уточнюється, що введення в дію цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного бюджету і сприятиме його наповненню.

Також у пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроєкту забезпечить можливість здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту природних екосистем від пожеж, підвищить ефективність державного контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості та масштабів пожеж.

Як повідомлялося, члени Комітету з питань екологічної політики та природокористування заявили, що наполягати муть на збільшенні фінансування заходів щодо протидії виникненню лісових пожеж.