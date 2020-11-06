Україна спонукає держави до виконання норм щодо захисту довкілля під час війн - МЗС

Україна тримає питання захисту навколишнього природного середовища на тимчасово окупованих територіях Донбасу на Криму на порядку денному міжнародних організацій.

Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ на Фейсбуці з нагоди Міжнародного дня з попередження експлуатації навколишнього середовища у часи війни та збройних конфліктів, повідомляє Укрінформ.

У МЗС, зокрема, розповіли, що загалом під час збройних конфліктів через стрільбу і вибухи повітря наповнюється токсичними речовинами; у затоплених шахтах утворюється метан; ґрунтові та поверхневі води забруднюються радіоактивними відходами; нищяться ліси, які нещадно використовують для палива і споруд; палають пожежі, мігрують тварини і погіршується екологічна ситуація.

"Усе це відбувається в Україні. Вже сьомий рік триває збройна агресія Росії на Донбасі і тимчасова окупація Криму. Тому ми тримаємо це питання на порядку денному міжнародних організацій, а також спонукаємо держави до практичної реалізації положень міжнародних норм у цій сфері", - зауважили в МЗС.

Україна також активно долучається до розробки Комісією ООН з міжнародного права принципів захисту довкілля у зв’язку із збройними конфліктами.

За даними МЗС, проблематика екологічних наслідків окупації Криму буде також у фокусі уваги нового міжнародного формату реагування на спробу анексії Криму – Кримської платформи.

Як повідомлялося, з ініціативи України у 2016 та 2017 роках ухвалили дві резолюції Асамблеї ООН з навколишнього середовища, а саме «Захист довкілля у районах, вражених збройними конфліктами» та «Пом’якшення та обмеження забруднення довкілля у районах, вражених збройними конфліктами і тероризмом», які значна кількість делегацій і неурядових організацій вважають рамковими у цій сфері.