На Луганщині «чорні лісоруби» орудують на місцях пожеж

Правоохоронці зафіксували незаконну рубку сосни на території Капітанівського лісництва в Новоайдарському районі, яке найбільше постраждало від пожежі 30 вересня – 8 жовтня.

Як передає Укрінформ, сьогодні про це повідомила пресслужба Новоайдарської районної державної адміністрації.

«У Капітанівському лісництві Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство» лісовою охороною на території Муратівської сільської ради у кварталі 9 було виявлено незаконну рубку 40 сухостійних дерев сосни звичайної. Невдовзі до місця незаконної рубки прибула слідчо-оперативна група Новоайдарського районного відділу поліції ГУНП у Луганській області», - йдеться в повідомленні.

«Чорні лісоруби» Луганщини почали вирубку дерев на постраждалих від пожеж ділянках / Фото: Новоайдарське лісомисливське господарство

По цьому факту складено акт огляду місця вчинення порушення лісового законодавства. Воно передбачає стягнення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У результаті скоєного порушення заподіяно шкоду лісовому господарству на суму 164571,09 грн.

Як відомо, в результаті пожеж на початку жовтня цього року в Луганській області знищено вогнем близько 21 тис. гектарів лісу. Однією з версій підпалів є та, що їх здійснювали ділки, які спеціалізуються на вирубці і продажу сосни, у якої вогнем знищена хвоя, але при цьому зовні стовбури дерев не втрачають товарного вигляду.