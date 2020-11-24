На Луганщині «чорні лісоруби» орудують на місцях пожеж
Як передає Укрінформ, сьогодні про це повідомила пресслужба Новоайдарської районної державної адміністрації.
«У Капітанівському лісництві Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство» лісовою охороною на території Муратівської сільської ради у кварталі 9 було виявлено незаконну рубку 40 сухостійних дерев сосни звичайної. Невдовзі до місця незаконної рубки прибула слідчо-оперативна група Новоайдарського районного відділу поліції ГУНП у Луганській області», - йдеться в повідомленні.
«Чорні лісоруби» Луганщини почали вирубку дерев на постраждалих від пожеж ділянках / Фото: Новоайдарське лісомисливське господарство
По цьому факту складено акт огляду місця вчинення порушення лісового законодавства. Воно передбачає стягнення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У результаті скоєного порушення заподіяно шкоду лісовому господарству на суму 164571,09 грн.
Як відомо, в результаті пожеж на початку жовтня цього року в Луганській області знищено вогнем близько 21 тис. гектарів лісу. Однією з версій підпалів є та, що їх здійснювали ділки, які спеціалізуються на вирубці і продажу сосни, у якої вогнем знищена хвоя, але при цьому зовні стовбури дерев не втрачають товарного вигляду.