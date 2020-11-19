Пожежі на Луганщині не могли загасити, бо для машин ДСНС розікрали пальне - ДБР

Однією з головних причин масштабних пожеж на території Луганської області влітку та восени 2020 року було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

«Слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області. Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів», - ідеться в повідомленні.

На думку слідчих, саме з використанням цих приладів систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали.

Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження. Також проведені допити службових осіб вказаного головного управління ДСНС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялося, лісові пожежі в Луганській області почалися 6 липня і були погашені 11 липня. Вони охопили площу в понад 100 гектарів і знищили частину сіл. Загинули 7 осіб.

Вдруге пожежі почалися 30 вересня і були ліквідовані 8 жовтня. Згоріло понад 20 тисяч гектарів. Загинули 11 осіб і 19 травмовано.