Пожежі на Харківщині: уряд виділив постраждалим 3,3 мільйона

Уряд виділив 3,3 млн грн для допомоги родинам, які постраждали від пожеж на Харківщині.

Таке рішення ухвалене на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди на Харківщині, які постраждали від пожеж минулого місяця, зможуть почати відновлювати житло. Щойно уряд виділив 3,3 млн грн на допомогу родинам», - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, внаслідок пожеж у вересні в Харківській області згоріли понад 20 будинків. «Як ми й обіцяли, українці, які зіштовхнулися з наслідками надзвичайних ситуацій та стихійних лих, обов’язково отримають підтримку держави», - нагадав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня на території Дворічанського району Харківської області сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на територію селищ Гороб’ївка та Гряниківка, де було повністю зруйновано 25 житлових будинків.

Фото: ДСНС