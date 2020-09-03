Пожежі на Харківщині та Луганщині: людям обіцяють до 300 тисяч компенсації

Президент Володимир Зеленський заслухав оперативну інформацію щодо ситуації з пожежами на Луганщині та Харківщині від Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та урядовців, які перебувають на місці займання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що в потерпілі від пожеж регіони вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"В уряді повідомили, що нині вживають заходів, які були напрацьовані та виправдали себе під час подолання вогню та ліквідації наслідків нещодавніх пожеж у Луганській області. Всім, хто втратив дім, так само буде виплачено до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця", - йдеться у повідомленні.

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Президенту також повідомили, що як можлива причина займань розглядаються підпали.

Урядовці поінформували главу держави, що через пожежі без житла залишилися 33 особи.

Як зазначила міністр соцполітики, всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення, але більшість потерпілих вирішила оселитися в родичів.

"Ми повинні перебувати з людьми в постійному діалозі. Люди повинні розуміти, що їхні потреби чують і про них турбуються", – наголосив глава держави.

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За останньою інформацією ДСНС, до ліквідації вогню у Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС: працює два літаки Ан-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС. Наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню та загрози населеним пунктам немає, поінформував міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20 годині на площі близько 30 га. Жертв і потерпілих немає.

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У Луганській області напередодні зафіксували 24 займання сухої трави на площі близько 1200 гектарів. З опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Гасіння пожеж на Луганщині ускладнюється детонуванням мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Фото: dsns.gov.ua