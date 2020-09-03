Для мешканців згорілого села на Харківщині збирають допомогу
Про це сказала кореспондентові Укрінформу начальниця відділу масових комунікацій Дворічанської РДА Олеся Мараховська.
«Ніхто з евакуйованих людей не знаходиться в запропонованому житлі – всіх забрали до себе родичі чи друзі. Але зараз ми збираємо від усіх родин інформацію – кому що потрібно в першу чергу, і формуємо списки. Будуть забезпечені люди білизною, засобами гігієни. Місцеві мешканці збирають допомогу, хто що може. Ще приїхали волонтери з Харкова, вони направилися до людей і також запитують, що в першу чергу треба купити, чим допомогти», - сказала Мараховська.
Вона також зазначила, що район організував харчування для рятувальників і поліцейських, які задіяні в ліквідації пожежі.
Як повідомляв Укрінформ, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків , а село Гороб’ївка фактично знищене. Там згоріло 22 домоволодіння, більше 50 людей евакуйовано, 33 залишилися без житла.
За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Також 2 вересня спалахнула пожежа поблизу військового полігона в Чугуївському районі. Поліція теж кваліфікувала подію як підпал.
Станом на ранок 3 вересня триває гасіння осередку у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.
Загалом, за даними обласного управління ДСНС, за 2 вересня на Харківщині виникло 57 загорань в екосистемах і лісах на площі 573 гектари. Причиною загоряння рятувальники вказують людський фактор.