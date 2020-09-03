Для мешканців згорілого села на Харківщині збирають допомогу

Мешканців села Гороб’ївка Дворічанського району, що згоріло напередодні через поширення лісової пожежі, забезпечать білизною та іншими речами, наразі складають списки необхідного конкретним сім'ям.

Про це сказала кореспондентові Укрінформу начальниця відділу масових комунікацій Дворічанської РДА Олеся Мараховська.

«Ніхто з евакуйованих людей не знаходиться в запропонованому житлі – всіх забрали до себе родичі чи друзі. Але зараз ми збираємо від усіх родин інформацію – кому що потрібно в першу чергу, і формуємо списки. Будуть забезпечені люди білизною, засобами гігієни. Місцеві мешканці збирають допомогу, хто що може. Ще приїхали волонтери з Харкова, вони направилися до людей і також запитують, що в першу чергу треба купити, чим допомогти», - сказала Мараховська.

Вона також зазначила, що район організував харчування для рятувальників і поліцейських, які задіяні в ліквідації пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків , а село Гороб’ївка фактично знищене. Там згоріло 22 домоволодіння, більше 50 людей евакуйовано, 33 залишилися без житла.

За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Також 2 вересня спалахнула пожежа поблизу військового полігона в Чугуївському районі. Поліція теж кваліфікувала подію як підпал.

Станом на ранок 3 вересня триває гасіння осередку у Дворічанському районі на площі близько 100 га та окремих осередків у Чугуївському районі.

Загалом, за даними обласного управління ДСНС, за 2 вересня на Харківщині виникло 57 загорань в екосистемах і лісах на площі 573 гектари. Причиною загоряння рятувальники вказують людський фактор.