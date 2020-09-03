На Луганщині під час пожеж загинула людина, ще двоє госпіталізовані

У Луганській області внаслідок пожеж, які виникли 2 вересня, загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах. До гасіння пожеж задіяно 378 чоловік та 68 одиниць техніки від ДСНС.

2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.

З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чол. та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операцій об’єднаних сил.

Фото: ДСНС