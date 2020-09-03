Пожежі на Харківщині і Луганщині гасять з літаків

До ліквідації пожеж в Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація Міністерства внутрішніх справ, і наразі повітряний моніторинг показує, що відкритого вогню немає.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час поїздки у село Гороб’ївка Харківської області, яке найбільше постраждало від пожежі.

«До ліквідації пожеж в Харківській та Луганській областях залучена пожежна авіація МВС. Працює два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України, загрози населеним пунктам немає», - сказав Аваков.

За його словами, пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру – більше 15 м/с.

«Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг. На цей час 22 домогосподарства постраждали від вогню, 33 людини були змушені покинути свої будинки», - зазначив міністр.

За словами Авакова, у четвер пройде засідання спеціальної комісії, на якому буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

«Господарі повністю знищених будинків отримають максимальну компенсацію – приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше – отримають меншу компенсацію. На місці буде працювати спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі», - зауважив він.

Аваков уточнив, що якщо згоріли документи, то громадянам потрібно надати перелік, і представник МВС разом з представником Харківської ОДА допоможуть їх відновити.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Разом з очільником МВС на місці працює міністр соціальної політики Марина Лазебна та голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Як зазначають у МВС, осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка, що на Харківщині, ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. На території Новомосковського лісництва відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.

Водночас на Луганщині ліквідовано 16 пожеж, продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

Як повідомлялося, Аваков разом із заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем та першим заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олегом Мельчуцьким вилетіли в Харківську область для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації пожеж.

На Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області напередодні зафіксували 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Гасіння пожеж на Луганщині ускладнюється детонуванням мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС