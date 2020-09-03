Уряд готує рішення щодо допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині

Уряд готує рішення щодо допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію з пожежами на Харківщині й Луганщині й дав завдання уряду підготувати рішення щодо допомоги постраждалим.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією», – зазначив Зеленський.

В ОП розповіли, що Президент тримає ситуацію під особистим контролем.

Глава держави також висловив щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного розв'язання проблем постраждалих.

Зазначається, що на виконання завдання Президента уряд готує проєкт допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях. В ОП також проінформували, що напередодні ввечері до місця стихії вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Урядовці перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі. Станом на ранок 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га. Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

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У Луганській області напередодні зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на ранок 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

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