Через лісову пожежу на Харківщині закрили рух поїздів через перегін Дворічна-Мовчанове

Через лісову пожежу у Дворічанському районі на Харківщині закрили рух пасажирських поїздів через перегін Дворічна – Мовчанове.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграмі, передає Укрінформ.

"У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна — Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують", - зазначив Криклій.

Він також повідомив, що в гасінні масштабної пожежі залучені два пожежні поїзди Укрзалізниці.

Як повідомляло агентство, вдень 2 вересня на території Дворічанського району сталася масштабна лісова пожежа. Через вітер вогонь перекинувся на вулицю в селі Гороб’ївка.

Згодом рятувальники повідомили, що площа пожежі збільшилася до 400 га, з них 100 га – верхової пожежі. Пізно ввечері стало відомо, що вогнем охоплено пів тисячі га лісів, горіння відбувається навколо трьох основних осередків, а село Гороб’ївка фактично знищене.

За оперативними даними на 23 годину 2 вересня, згоріло 22 домоволодіння, понад 50 осіб евакуйовані, 33 - залишилися без житла. За словами голови ОДА Олексія Кучера, частина постраждалих від забезпечення житлом відмовилася – вони залишилися в родичів, знайомих чи друзів, усі інші розміщені на тимчасове проживання.

За фактом пожежі на Дворічанщині слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.