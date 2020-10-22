Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує службову недбалість керівництва ДСНС

Слідчі теруправління ДБР у Краматорську розпочали досудове розслідування дій керівництва Головного управління ДСНС у Луганській області, які призвели до загибелі людей та знищення споруд і лісових масивів під час масштабних пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд, будинків, лісових масивів від масштабних пожеж на території Луганської області в липні та вересні-жовтні 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередня кваліфікація кримінального правопорушення - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомлялося, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. 8 жовтня всі пожежі були ліквідовані.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Евакуйовано 150 осіб.

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Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.