Луганщина проситиме міжнародної допомоги у відновленні лісів

Луганщина проситиме міжнародної допомоги у відновленні лісів

Укрінформ
На Луганщині, де за останні тижні від пожеж постраждало близько 20 тис. га території, планують якнайшвидше взятися за відновлення лісів.

Сподіваються при цьому і на допомогу іноземних партнерів, розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в інтерв'ю Укрінформу.

"Мене запрошували особисто до себе посли Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки (посла поки немає, представник посольства), і я збираюсь із ними зустрітись, обговорити питання допомоги саме фахівцями, можливо – технікою і, можливо – саджанцями дерев. Адже що США, що Канада – вони так само потерпають щороку від лісових пожеж і знають, як відновлювати ліси", - зазначив Гайдай.

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За його словами, питання відновлення лісів на Луганщині розглядатимуть і в екологічному комітеті Верховної Ради. Комітет офіційно звертатиметься до Інституту лісового господарства. Потрібно вже зараз розробити проєкт з відновлення лісів, оскільки не можна робити це хаотично.

"Я не фахівець, а тут саме фахівцям треба займатись цим питанням – можливо, треба не сосною засаджувати, а листяними деревами. Якщо вони для нас розроблять проєкт, ми вже крок за кроком будемо відновлювати наші ліси. Бо якщо не буде лісу, в нас буде пустеля", - зауважив очільник ОДА.

Як повідомлялося, на території Луганської області з 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

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За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Станом на ранок 7 жовтня дев'ять з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано.

За попередніми оцінками орієнтовна загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

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