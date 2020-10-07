Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували дев'ять осередків із десяти

Станом на 7 год. 7 жовтня, з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 9 осередків ліквідовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

"Продовжується гасіння одного осередку (осередок № 1) поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка. Загальна площа осередку – 4 тис. 640 га. Ліквідовано – 4 тис. 490 га, залишається – 150 га (локалізовано)", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками орієнтовна загальна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. га.

6 жовтня о 18:20 пожежу поблизу с. Артема Станично-Луганського району (осередок № 10), яка виникла 5 жовтня, ліквідовано.

Повідомляється, що авіацією ДСНС з початку гасіння пожеж здійснено 588 скидів (1 тис. 906 тон води).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено 1 тис. 154 чоловіки та 294 одиниці техніки, з них від ДСНС 387 чоловік особового складу та 102 одиниці техніки.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі. Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.