Поліція відкрила вже 11 справ через пожежі на Луганщині

Поліція відкрила вже 11 кримінальних проваджень за фактами пожеж у Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Луганської області.

«Продовжується гасіння масштабних пожеж в лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського, Кремінського та Станично-Луганського районах та околицях міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Відкрито 11 кримінальних проваджень за статею 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Сватівський та Міловський, Троїцький ВП ГУНП)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок понеділка на Луганщині з 9 основних осередків 7 - ліквідовані, 1 осередок локалізований.

Раніше також повідомлялося що за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.