Пожежі на Луганщині: ліквідували сім осередків із дев’яти, один – локалізували

На Луганщині з 9 основних осередків 7 - ліквідовані, 1 осередок локалізований.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Станом на 10 год. 5 жовтня з 9 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовані, 1 осередок локалізований. Вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове, ситуація контрольована», - наголосили в МВС.

Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.