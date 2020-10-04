Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували чотири з восьми осередків

У Луганській області станом на 12:00 4 жовтня з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 4 осередки ліквідовані, а на 3 осередках пожежі локалізовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що також вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву, що виник на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, де вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень. До гасіння пожежі залучено 492осіб та 88 одиниць техніки.

За попередніми оцінками, загалом орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 12 скидів (96 тон води). З початку гасіння пожеж 354 скиди (1 тис. 222 тони води).

В ДСНС нагадують що під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 535 осіб та 302 од. техніки, у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС.

Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.