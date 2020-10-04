Пожежа на КПВВ у Станиці Луганській: ОБСЄ не фіксують «істотної шкоди спорудам»

СММ ОБСЄ "не зафіксувала істотної шкоди спорудам цивільного та комерційного призначення" внаслідок лісових пожеж біля КПВВ у Станиці Луганській на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 236/2020 від 3 жовтня 2020 року, передає Укрінформ.

"Місія і далі стежила за ситуацією з лісовими пожежами біля КПВВ у Станиці Луганській. За спостереженнями Місії, більшість лісових пожеж у цьому районі ліквідували, однак КПВВ і досі був закритий", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у районах навколо Станиці Луганської, між підконтрольними урядові Вільховим, н.п. Валуйське (20 км на північний схід від Луганська), н.п. Макарове (19 км на північний схід від Луганська) та н.п. Малинове (19 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили великі масиви вигорілого лісу та підліска, "водночас не зафіксували істотної шкоди спорудам цивільного та комерційного призначення".

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. Під час пожеж відбулося також загоряння на КПВВ «Станиця Луганська», де полум‘я зруйнувало модуль МКЧХ та павільйон для очікування.

Ввечері 3 жовтня рятувальники на Луганщині загасили один з основних осередків пожеж та локалізували ще чотири. Зокрема, ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності між селами Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району.

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При цьому тривають пожежі на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, де вогонь пройшов понад 1,4 тис. га лісових насаджень, та поблизу с. Болотене Станично-Луганського району, де сталося займання понад 6 га очерету та сухої рослинності.

За попередніми оцінками ДСНС, орієнтовна площа усіх 7 осередків, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється.

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині виявлено тіла 11 осіб, причина загибелі чотирьох із них встановлюється. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.